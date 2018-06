A Palermo i nomi di sette famiglie “arcobaleno” sui certificati dei figli

A Palermo, sette famiglie arcobaleno (4 coppie di madri e 3 di padri) hanno visto trascritti i loro nomi sui certificati di nascita dei loro figli e figlie. Si tratta di una annotazione nell’atto di nascita che riporta così i nomi di entrambi i genitori che hanno uguali doveri nei confronti dei figli. La trascrizione è avvenuta per mano del sindaco Leoluca Orlando che ha mantenuto la promessa fatta poche settimane fa nel giorno più importante per la comunità Lgbt internazionale: il 28 giugno.

«Nel giorno in cui ricordiamo la rivolta di Stonewall contro l'oppressione - commenta Daniela Tomasino di Arcigay Palermo - compiamo un altro passo verso la piena affermazione dei diritti. Da oggi questi sette bambini hanno maggiore tutela, maggiore sicurezza e due genitori: due persone che possano prendersene cura legalmente, e non più una soltanto. Oggi è una bella giornata per tutti e tutte».

«La gioia per le trascrizioni di oggi è immensa soprattutto perché ad essere tutelati sono bambine e bambini che da troppo tempo stanno aspettando di vedere riconosciuti entrambi i loro genitori - sottolinea Marilena Grassadonia Presidente Famiglie Arcobaleno - Come Famiglie Arcobaleno continueremo instancabilmente la nostra battaglia per fare in modo che tutti bambini e le bambine abbiano uguali diritti indipendentemente dalla città in cui hanno avuto la fortuna di nascere e vivere».

«Oggi si compie un passo importante per garantire tutti i diritti per tutti - commenta Leoluca Orlando - è stato sempre questo lo spirito che ha animato l’azione dell’amministrazione comunale. Uno spirito che sempre più per altro trova conferma giudica e che non può che trovare applicazione concreta e quotidiana nell’attività amministrativa».