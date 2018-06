CALATAFIMI-SEGESTA. È di un morto deceduta il bilancio di uno scontro tra due auto che, per cause in fase di accertamento, si è verificato la scorsa notte, intorno alle 4,30, sulla Statale 113, a Calatafimi Segesta.

La vittima è il 57enne Mariano Maiorana, di Calatafimi. Era alla guida di una delle due vetture e il suo corpo privo di vita è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Alcamo intervenuti sul posto con carabinieri e operatori del 118.