Catania, botte al cognato con una mazza da baseball: arrestato

Picchia con una mazza da baseball il cognato e per questo è finito in manette. La Polizia ha infatti arrestato il catanese D. L. G. di 52 anni per lesioni personali aggravate, minacce e utilizzo di oggetti atti ad offendere.

Ad intervenire nel quartiere Santa Maria Goretti nei pressi dell’aeroporto, sono stati i poliziotti delle Volanti per la segnalazione di una aggressione in corso.

Giunti nell’abitazione della vittima è stato accertato che questi era stata colpita violentemente con una mazza da baseball dal cognato per futili motivi. L’aggressore lo ha anche minacciato di morte. Alla base di tale aggressione sembrano esservi dei dissidi di natura familiare perduranti da diversi anni. A causa delle lesioni la vittima è stata in ospedale dove gli sono state riscontrate ferite guaribili in dieci giorni. L’aggressore è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.