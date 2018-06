Via libera alle demolizioni a Triscina, Comune ha affidato la gara d'appalto

CASTELVETRANO Aggiudicati in modo definitivo dal Comune di Castelvetrano i lavori delle demolizioni d’ufficio di 85 immobili abusivi di Triscina acquisiti al patrimonio comunale.

L’aggiudicazione è stata confermata alle imprese Cogemat srl (ausiliata), di Trapani e Baronci Salvatore (ausiliaria), di Terni, che si erano già aggiudicato l’appalto in via provvisoria lo scorso 14 maggio. La Cogemat srl ha presentato un ribasso d’asta del 34,3619% per un importo di 1.135.539,13 euro, oltre oneri per la sicurezza pari a 138.400 euro. Le ditte che avevano presentato una offerta partecipando alla gara erano state 11 ma ne erano state ammesse 10.