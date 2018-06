Venti associazioni fondano un comitato spontaneo per lo sviluppo turistico

E' nato ad Agrigento il Comitato spontaneo per lo sviluppo del turismo ad Agrigento. Ne fanno parte Unione nazionale Consumatori, Associazione culturale Koinè, City of the temples, Associazione "Chi ama Agrigento", Federagit Agrigento, Sicilia Antica, Associazione B&B Agrigento, Federalberghi Sicilia, Confcommercio Agrigento, Assohotel, Centro Studi Erato, Endas, Consorzio Turistico Valle dei Templi, Confesercenti, Assoturismo, Associazione Saieva Onlus, Sil Sicilia, Assocamping, Fif, Federazione Italiana Franchaising, Fibpst (pubblici esercizi), associazione Welcome Tourist Agrigento, Pro Loco Agrigento.

Nel prossimo futuro sarà chiesto un confronto con le istituzioni, prima tra tutte l'amministrazione Comunale, l'Ente Parco Archeologico Valle dei Templi e la cooperativa che gestisce i servizi aggiuntivi.

Si è quindi discusso della necessità di collegare meglio, e in maniera diretta la Valle dei Templi con la città, soprattutto con l'istituzione di un bus navetta che colleghi continuamente gli accessi all'area archeologica con il centro città, con una adeguata pubblicizzazione multilingue e con biglietti a costo contenuto (1,20 euro) che possono venire acquistati sul posto o anche sull'automezzo.

Naturalmente si è discusso del decoro del centro storico, soprattutto in questo periodo in cui la spazzatura sta danneggiando notevolmente l'immagine della città. E' stato convenuto di chiedere l'eliminazione dei punti di raccolta nei percorsi frequentati dai turisti, o comunque di aumentare la raccolta e le sanzioni per quanti, con il loro comportamento, danneggiano l'immagine di Agrigento.

Federagit ha anche chiesto l'istituzione di un percorso di collegamento fra la via Atenea e la cattedrale, che possa venire mostrato dai turisti ai visitatori senza il rischio di fare brutte figure.

Si è discusso anche della Tassa di Soggiorno e di quella di stazionamento, del loro mancato utilizzo e della necessità di istituire un regolamento che disciplini in modo univoco l'intera materia.