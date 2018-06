Il nuovo naufragio in Libia: morti in 100 dopo aver annaspato per un'ora

IL CAIRO - Hanno aspettato, aggrappandosi l'uno all'altro o a qualche pezzo di legno di quella vecchia imbarcazione, annaspando nell'acqua per quasi un'ora nell'attesa dei soccorsi. Ma per oltre cento di loro non c'è stata nulla da fare. Quando sono arrivate le imbarcazioni della Marina libica erano già morti annegati. Sono solo 16 i sopravvissuti della barca di legno con 120 migranti a bordo partita questa mattina dalle coste libiche, nella zona di Tajoura, sperando di raggiungere le acque internazionali. Ma quella bagnarola malmessa ha ceduto molto prima di uscire dalle acque libiche. Dopo una decina di miglia ha cominciato a imbarcare acqua paurosamente. A bordo in breve c'è stato il panico. Ed è stata strage. Tre bambini, trenta donne e almeno 70 uomini sono morti dopo aver nuotato per un’ora prima che arrivassero i soccorsi.

Avevano «meno di un anno e mezzo» i tre bambini annegati nel naufragio, come specificato comunicato della Guardia costiera libica pubblicato su Facebook dove si che conferma un bilancio di «oltre 100 migranti dati per dispersi» e 16 tratti in salvo.

Un sopravvissuto yemenita ha riferito che a bordo c'erano «una gtrentina di donne e 10 bambini». Il superstite ha raccontato che «quella barca era troppo vecchia» e che a un certo punto - dopo aver imbarcato acqua - si è rovesciata.

Le squadre dell’Unhcr hanno assistito i 16 sopravvissuti dopo lo sbarco con aiuti medici e umanitari.