Migranti, il governo vieta l'attracco alla nave Astral della Ong Proactiva

ROMA - «In ragione della nota formale che mi giunge dal Ministero dell’Interno e che adduce motivi di ordine pubblico, dispongo il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Ong Astral, in piena ottemperanza dell’articolo 83 del Codice della Navigazione». Lo dice in una nota il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli.

La nave da soccorso spagnola Astral, è salpata questa mattina da Malta ed è ora in navigazione nel Mediterraneo in acque internazionali con a bordo quattro parlamentari europei, per unirsi alla nave da soccorso della Open Arms che si trova al largo delle coste libiche. Entrambe le unità sono gestite dalla dalla ong spagnola Proactiva Open Arms.

I parlamentari a bordo sono tre spagnoli e uno italiano e prevedono di condividere le loro osservazioni alla prossima assemblea plenaria in programma a Strasburgo dal 3 al 5 luglio. Il comandante della Astral, Riccardo Gatti, ha affermato di non sapere se alla nave sarà concesso di attraccare nuovamente nel porto maltese.