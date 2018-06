L'eurodeputata Forenza sulla nave Astral: «Invece di chiudere porti, Salvini dica dove ha messo i fondi della Lega»

ROMA - «La decisione dell’Italia di vietare l'approdo alle nave della Ong Proactiva Open Arms è «un comportamento indegno di un paese civile». Lo dice Eleonora Forenza, uno dei quattro europarlamentari a bordo di Astral, l'altra nave della Ong catalana che assieme alla Open Arms si trova davanti alle acque libiche. «Abbiamo appreso di questa decisione di Toninelli - aggiunge Forenza - e ora dovremmo decidere dove fare rotta, anche considerando la necessità di fare rifornimento"

L’europarlamentare attacca poi il ministro dell’Interno Matteo Salvini che questa mattina aveva chiesto alla Ong di pubblicare l’elenco dei finanziatori. «Se i milioni di euro rubati dalla Lega agli italiani fossero stati usati per finanziare Open Arms Salvini avrebbe fatto finalmente una cosa buona. Ma purtroppo - dice Forenza - non lo ha fatto e non ha spiegato dove sono finiti quei milioni di euro».