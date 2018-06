Palermo, bloccato dai finanzieri con 27 chili di hashish (e altra droga)

Dopo averlo pedinato, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo della Guardia di Finanza, i cosiddetti “baschi verdi”, hanno arrestato, in zona Policlinico, Rocco Di Mariano di 30 anni perché trovato in possesso di 27 chili di hashish, due etti di marijuana e 9 grammi di cocaina, pronti ad essere immessi sul mercato della droga palermitano. Di Mariano aveva anche una pistola Beretta e oltre 70 proiettili.

Di Mariano, che è stato arrestato e posto immediatamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è già noto per rapine perpetrate e per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato e il Di Mariano è stato tradotto in carcere.