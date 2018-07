Catania, vessavano i vicini di casa, coniugi denunciati dalla Polizia

Agenti del Commissariato Borgo Ognina di Catania hanno denunciato in stato di libertà due coniugi, residenti nel quartiere Picanello, per molestie e di getto di oggetti pericolosi nei confronti di loro vicini di casa.

Il provvedimento è stato adottato dopo indagini avviate dalla polizia in seguito a numerose denunce, presentate dagli abitanti dell’appartamento sottostante a quello degli indagati i quali erano soliti mettere in atto continue vessazioni nei confronti dei vicini. Il comportamento molesto della coppia sarà oggetto di un processo penale. Il reato prevede, in caso di condanna, l’arresto fino a sei mesi, oltre a una pena pecuniaria.