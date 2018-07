Salvini, è crociata contro i mafiosi «Non avete futuro, cambiate mestiere»

«La lotta alla mafia sarà una priorità mia e del governo. Mi piacerebbe essere ricordato, alla fine del percorso, come uno che più di altri ha combattuto camorra, 'ndrangheta e mafia». Lo ha detto oggi il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la sua visita all'azienda di Suvignano, nel comune di Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena, confiscata a un imprenditore di Cosa Nostra nel 2007.

Il titolare del Viminale, durante la sua visita, ha chiesto un asciugamano e, dopo essere entrato in una stanza dell’azienda agricola confiscata, è uscito in costume e si è concesso un bagno nella piscina dell’agriturismo davanti a telecamere, fotografi e ospiti. Poi, tornando a parlare di criminalità organizzata, ha detto: «Dobbiamo lasciare questi signori in mutande, perché l'unico modo di combattere la mafia è sequestrargli tutto: macchine, aziende, negozi, ristoranti». L’obiettivo - ha aggiunto - «è portagli via tutto» e mettere quanto viene sequestrato a «disposizione dei cittadini, coinvolgendo sindaci e Regioni». Ma «dobbiamo velocizzare le procedure perché non è possibile che ci siano iter che durano anche 25 anni prima che beni come questo vengano messi a disposizione dei cittadini».

Salvini è quindi tornato sul tema migranti affermando che «difendere i confini dai clandestini è uno dei miei doveri e penso siamo partiti bene con ottime prospettive: purtroppo mi sembra che gli scafisti e i trafficanti di esseri umani stiano provando gli ultimi colpi di coda mettendo in mare gommoni sgonfi e barche senza motore con a bordo disperati che poi rischiano la vita, come sta accadendo. Sappiano, mafiosi e scafisti, che con questo governo non hanno più business. Per cui o cambiano mestiere o cambiano Paese». E ancora: i numeri sugli arrivi «dicono che siamo a -80%, anche per il lavoro di chi c'era prima - ha proseguito il ministro -. Il mio obiettivo è arrivare a zero e in questo momento tra l’Italia e la Libia non c'è più una nave che aiuti gli scafisti, per loro non c'è più futuro».

Infine, a margine della sua visita, il ministro dell'Interno ha scritto su Fb: «Lotta alla mafia, un impegno a cui dedicherò ogni mia energia, con ogni mezzo necessario!».