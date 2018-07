Acireale, bloccati mentre depredavano l'Hotel Excelsior Palace Terme

I poliziotti di Acireale hanno sorpreso tre catanesi, tutti residenti a Librino, menre stavano razziando la struttura alberghiera “Excelsior Palace Terme” attualmente in disuso.

Gli agenti, dopo l’allarme, hanno cinturato la struttura, bloccando i tre pregiudicati mentre tentavano di asportare degli oggetti. Uno dei tre aveva l’obbligo di dimora nel Comune di Catania. Acccompagnati negli Uffici del Commissariato, sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso. Il pregiudicato che aveva l’obbligo di dimora è stato denunciato anche per la violazione commessa. Il mezzo utilizzato dai ladri veniva sequestrato in quanto non coperto da assicurazione.