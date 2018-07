Tragedia della gelosia a Barcellona: uccide la ex moglie e poi si toglie la vita

Omicidio-suicidio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Un uomo avrebbe ucciso, strangolandola, l’ex moglie e poi si sarebbe tolto la vita impiccandosi. La tragedia si è consumata in via Modica, dove i due corpi senza vita sono stati trovati nel primo pomeriggio. Sul posto si trova la polizia.

La vittima Maria Carmela Isgrò, 48 anni, impiegata del Comune, mentre il presunto assassino che poi si sarebbe tolto la vita è Nicola Siracusa, un pasticciere di 56 anni. La coppia era separata da qualche anno anche se viveva nello stesso immobile anche se in appartamenti diversi.

I rapporti tra i due erano però molto tesi e di recente la donna aveva denunciato l'ex marito per maltrattamenti. A settembre avrebbe preso il via il processo a Siracusa proprio sugli sviluppi di questa denuncia.

Dopo avere ucciso la ex moglie Nicola Siracusa si sarebbe tolto la vita impiccandosi.