Mario diventata Maria tenta suicidio,carabiniere la salva e lei va a trovarlo

Mario, 59 anni, catanese - ma il nome è di fantasia - per anni ha combattuto con un corpo che non sentiva suo. A sostenerla in quegli anni difficili di incertezze e di paura nell'affrontare la vita, i genitori che non l’hanno mai osteggiata e che hanno invece compreso quanto fosse importante, per quel ragazzo trasformarsi in una donna, sentirli vicini. Il padre in particolare è stato il suo primo sostenitore in quella che per Maria era una esigenza imprescindibile.

E cosi, dopo la transizione da uomo a donna, diventato Maria ha affrontato la vita talvolta sopportando soprusi ma anche superando con determinazione i pregiudizi. Con la recente morte dell’anziano padre, però (la mamma era deceduta qualche anno prima) Maria è andata in depressione, nella consapevolezza di avere perso la propria àncora si è lasciata andare lentamente, nello sconforto più totale. Al punto da pensare al suicidio. Da sola in casa l’altra sera ha ingerito diverse pastiglie di ansiolitici: tuttavia ha trovato la forza di chiedere aiuto, evidentemente nel tentativo di trovare qualcuno che potesse salvarla da quella condizione estrema. Ha chiamato il numero di emergenza unico del 112 che ha poi girato la telefonata alla centrale operativa dei carabinieri di Catania, trovando un operatore che ha saputo ascoltarla, intrattenendola per oltre 20 minuti e convincendola a desistere dall'insano gesto.

Per lunghi minuti il militare della centrale ha intavolato una conversazione propositiva. Quell'operatore è diventato una vera medicina e Maria si è lasciata aiutare, guidare. Al carabiniere ha rivelato l’indirizzo dell’abitazione dalla quale stava chiamando ed è stata poi soccorsa da una pattuglia dell’Arma intervenuta unitamente con una ambulanza del 118. Maria ha superato quel momento difficile, aggrappandosi alla vita. Ieri, si è recata al Comando provinciale dei carabinieri chiedendo di quell'operatore che ha voluto incontrare e abbracciare.