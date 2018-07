Nascondeva un chilo di marijuana tra i giocattoli della figlia di quasi due anni. E’ finito così ai domiciliari, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un giovane di 22 anni. La droga è stata trovata durante una perquisizione in casa del giovane. Era custodita in un sacco nero insieme con un bilancino di precisione.