Isola delle Femmine, trascinata via da un'onda, salvata dai bagnini

Una ragazza di 13 anni è stata soccorsa in mare ad Isola delle Femmine e successivamente trasportata d’urgenza nell’ospedale Cervello a Palermo.

In base a una prima ricostruzione la ragazza, in compagnia di alcuni parenti, stava prendendo il sole nella struttura alberghiera "La Scogliera Azzurra", quando un’onda improvvisa l’ha trascinata in mare. Due bagnini, Cosimo e Calogero Favaloro, sono riusciti a salvarla mentre i familiari avevano già allertato la sala operativa della Capitaneria di Porto.

I due soccorritori a bordo di un gommone condotto dal titolare di una struttura destinata alla nautica da diporto, partito dal porticciolo di Isola delle Femmine, hanno praticato le procedure di rianimazione e poi consegnato la ragazza alle cure del 118. Le condizioni della ragazza sono serie. Indagini in corso.