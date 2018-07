Naro, lite tra famiglie romene, 36enne ucciso a colpi di zappa

Omicidio al culmine di una lite a Naro. La vittima è un romeno di 36 anni, ucciso con un colpo di zappa in testa da un connazionale. L’uomo è morto all’ospedale di Licata dove era stato trasportato in condizioni disperate. La zuffa tra due nuclei familiari si è verificata nel quartiere di Sant’Erasmo ed era cominciata in serata quando i due gruppi si erano già affrontati a colpi di spranga e bastoni. Ferita anche la moglie della vittima e lo stesso omicida che si trova ora ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Catanissetta dove è piantonato dai carabinieri e che dovrà rispondere di omicidio.