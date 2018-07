Falcone, estorsione e minacce al padre e al fratello: arrestato

Estorsione nei confronti del padre e del fratello. Sono queste le accuse per le quali i carabinieri di Falcone hanno arrestatoo, su ordine del gip del Tribunale di Patti, Francesco Sidoti, 36 anni di Oliveti. Le accuse per le quali la Procura di Patti ha chiesto la cattura sono quelle di estorsione aggravata, invasione di edifici, danneggiamento e violenza privata.

Le indagini hanno preso il via lo scorso mese dopo le denunce presentate dalle vittime che hanno raccontato di come Francesco Sidoti si sia fatto consegnare in più soluzioni la somma contante di oltre 5 mila euro dal padre e dal fratello. Nel corso dell’indagine, in particolare, è emerso come l’arrestato, tra il maggio 2018 ed il giugno 2018, abbia preteso tali somme in denaro attraverso reiterati episodi di minacce e violenza anche utilizzando un coltello.

L’uomo ha anche minacciato telefonicamente di morte i due arrivando fino al al danneggiamento dell’abitazione del padre, che di fronte a tale furia cieca del figlio si è visto costretto ad abbandonare la propria abitazione e cambiare addirittura città. L’arrestato ha minacciato il padre con un grosso coltello da cucina, poi rinvenuto dai militari nel corso di una perquisizione. Lo scorso 15 maggio Francesco Sidoti era entrato di nascosto nella casa del padre arrecando danni alle suppellettili costringendo l’uomo a consegnargli 350 euro.