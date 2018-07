Violenza sessuale, 3 anni e 4 mesi a un milanese residente a Lipari

Con l’accusa di violenza sessuale un milanese residente a Lipari è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Andrea Del Monaco, 47 anni, è stato difeso dall’avvocato Alessandro Oliva. Secondo il capo d’imputazione «la violenza sessuale sarebbe stata perpetrata in danno di una donna residente a Lipari. I fatti sarebbero accaduti la notte del 22 giugno 2016, quando in un nota struttura ricettiva dell’isola l'uomo ha posto in essere una serie di atti in danno della donna idonei a ledere la sfera sessuale della stessa e che soltanto l'arrivo di terze persone e la richiesta di aiuto della signora hanno impedito la consumazione di un rapporto sessuale completo».

Il milanese è stato anche interdetto dai pubblici uffici e condannato al risarcimento dei danni in favore della vittima, costituita parte civile con il patrocinio dell’avvocato Giuseppe Cincotta.