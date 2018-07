Catania, non torna in carcere dopo un permesso: arrestato latitante 09/07/2018 - 11:48

Maria Piacente deve scontare oltre 15 anni per una lunga serie di reati: ad aprile aveva ottenuto dal giudice l'ok per sottoporsi ad un intervento ma non è poi tornato in cella. E' stato catturato a Picanello

La polizia ha arrestato Mario Piacente, 31 anni, latitante. L’uomo sta scontando una pena di 15 anni, 10 mesi e 23 giorni di reclusione per rapina, furto aggravato, furto in abitazione, porto di armi od oggetti atti ad offendere, lesioni personali ed evasione. Piacente era detenuto nel carcere Ucciardone di Palermo, ma in seguito di un permesso 3 giorni concessogli dall’Ufficio di Sorveglianza di Palermo per essere sottoposto, il 18 aprile ad un intervento chirurgico all’Ospedale Cannizzaro di Catania, non ha fatto più rientro in carcere, rendendosi irreperibile. Piacente è stato individuato dagli agenti nel rione Picanello di catania mentre viaggiava, insieme ad un altro pregiudicato, a bordo di un motociclo Honda SH 300. Alla vista della polizia si è dato alla fuga, ma dopo un lungo e pericoloso inseguimento tra le vie del quartiere è stato bloccato. Piacente è stato condotto presso il carcere di Piazza Lanza a Catania.