Palermo, la Polizia allo Scientifico Basile: sequestrati atti e documenti degli esami

Gli agenti della polizia del commissariato Brancaccio hanno sequestrato documenti e plichi degli esami di maturità nel liceo scientifico Ernesto Basile a Palermo.

Gli agenti sarebbero stati chiamati da qualche insegnante della commissione di esami che avrebbero notato alcune anomalie nello svolgimento delle prove e nella redazione dei verbali.

Venerdì scorso mentre si stava lavorando a completare gli atti per poi pubblicare i voti i poliziotti del commissariato Brancaccio sono arrivati a scuola in via San Ciro e hanno sentito tutti gli insegnanti, il dirigente scolastico e la presidente di commissione. Poi, come disposto dal pm, hanno sequestrato i documenti e i verbali.

L’indagine non dovrebbe inficiare le prove sostenute dagli allievi. Infatti pare che tra oggi e domani i voti verranno regolarmente affissi. Sarà l'indagine a stabilire se nel corso delle operazioni di verifica sia stato commesso o meno qualche abuso.