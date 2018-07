Eruzioni e non solo, i crateri d'Italia e del mondo sul blog INGVvulcani

E' partito il blog INGVvulcani, una nuova modalità di comunicazione con cui il Dipartimento Vulcani intende rivolgersi al pubblico. Il blog ospiterà aggiornamenti sullo stato dei vulcani in Italia e nel mondo, sulle attività di monitoraggio e di ricerca vulcanologica, sulle principali iniziative nazionali e internazionali organizzate dall’Istituto e, non ultimo, sui principali progetti scientifici riguardanti le tematiche vulcanologiche. Non mancheranno le curiosità legate al mondo dei vulcani.

Si comincia dando uno sguardo all'attualità. I primi articoli riguardano infatti l’eruzione del Volcán de Fuego, in Guatemala, e quella del vulcano Kilauea, nelle isole Hawaii, ancora in corso.

Il blog intende essere uno strumento per far conoscere il lavoro che quotidianamente viene svolto da tutti coloro che nell'Istituto operano nel campo della ricerca e del monitoraggio dei vulcani, e nello stesso tempo evidenziare gli aspetti spettacolari dei fenomeni vulcanici, in tutta la loro bellezza e potenza.

Sarà inoltre affrontato il delicato rapporto tra i vulcani, le loro manifestazioni e l’uomo. Un rapporto particolarmente complesso per la nostra Nazione, una delle più esposte al mondo a questo tipo di fenomeni. Se ne parlerà con chiarezza, anche con l’obiettivo di fare luce su eventuali notizie distorte o false. I risultati della ricerca scientifica dell’Istituto saranno comunicati al grande pubblico, spiegando come i fenomeni vulcanici siano ancora in gran parte sconosciuti e come nascono nuove ipotesi e modelli sulla base dei dati a disposizione.

Il blog INGVvulcani si affianca ai due blog INGVterremoti e INGVambiente con l’obiettivo di rendere ancora più utili e alla portata di tutti le attività di ricerca, monitoraggio e sorveglianza che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia svolge da decenni al servizio dell’Italia.