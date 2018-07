Giarre, un kg di marijuana a casa: arrestati due fratelli incensurati

GIARRE - Brillante attività antidroga dei carabinieri a Giarre. I militari dell’arma hanno fatto scattare un blitz in un appartamento di via Gioberti, in pieno centro, al termine del quale due fratelli incensurati di 20 e 23 anni sono stati trovati in possesso di quasi un chilo di marijuana e parecchio denaro in contanti frutto della presunta attività di spaccio. La sostanza stupefacente era stata nascosta all'interno di vasetti in vetro. I due fratelli, colti un flagranza di reato sono stati arrestati per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta dell’ennesima attività investigativa del genere condotta dai carabinieri che in questi giorni hanno assestato una serie di duri colpi alle organizzazioni dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nello sterminato rione popolare Jungo, diventata la più grande “piazza” di spaccio dell’area jonica etnea, con imponenti sequestri e arresti.