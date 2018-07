Migranti, il governo si accorda sulla nave Diciotti: attraccherà a Trapani

TRAPANI - E' stata trovata una soluzione per la nave Diciotti, la barca della Guardia Costiera che ieri su ordine del ministro Danilo Toninelli ha recuperato 67 migranti dal rimorchiatore Vos Thalassa facendo infuriare il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini: «Toccava ai libici intervenire», per Salvini, che ieri aveva ha chiamato per chiarimenti lo stesso ministro dei Trasporti, nonchè il premier Giuseppe Conte e l’altro vice, Luigi Di Maio, parlando di «problema politico» senza indicare il porto di sbarco.

La situazione è diventata paradossale perché una nave della nostra Guardia costiera italiana non è riuscita ieri ad attraccare in un porto italiano. Oggi pomeriggio la nave Diciotti arriverà invece a Trapani.

«Se si tratta di una nave italiana, che è intervenuta in una situazione che dovremmo chiarire, bisogna necessariamente farla sbarcare» aveva detto questa mattina Di Maio che ha spiegato: «Non è un titolo contro Salvini, non è immaginabile chiudere l’ingresso ad una nave italiana, ma condivido tutte le perplessità su quello che sta accadendo nel Mediterraneo».

Il nuovo casus belli nasce domenica, quando il Vos Thalassa prende a bordo 58 uomini, 3 donne e 6 minori su un barchino che stava affondando al largo di Zewarah. Ma all’avvicinarsi di una motovedetta libica che reclama i migranti, sale la tensione. Le persone soccorse non hanno nessuna intenzione di tornare in Libia e ci sono quindi minacce all’equipaggio che chiede aiuto alla Centrale Operativa della Guardia Costiera. La Centrale invia la Diciotti che prende a bordo i 67. Toninelli si dice "orgoglioso dell’intervento» del mezzo della Guardia Costiera, perchè i migranti «stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio». Annuncia quindi punizioni per i facinorosi, individuati in un ghanese e un sudanese: «Ne risponderanno, senza sconti, di fronte alla giustizia».

Ma la decisione del ministro dei Trasporti non va giù a Salvini. La Vos Thalassa, spiega, è intervenuta in aree di ricerca e soccorso libiche ed «ha anticipato l’intervento della guardia costiera libica che era già stata allertata». E «la guardia costiera italiana non può sostituirsi a quella libica, soprattutto se i colleghi africani sono già entrati in azione».