Catania, la moglie lo butta fuori di casa e lui non paga l'albergo: denunciato

Buttato fuori casa dalla moglie e dalla suocera a Catania, avrebbe trascorso una notte in un albergo della centrale via Etnea e poi il mattino successivo sarebbe andato via senza pagare per indisponibilità di denaro. Per questa ragione la Polizia di Stato ha denunciato un 50enne per insolvenza fraudolenta. Agli agenti che lo hanno identificato in seguito alla denuncia della titolare dell’albergo l’uomo ha addotto la storia del litigio con la moglie. A sua detta, lui abitava con la moglie in casa della madre di lei e a seguito del litigio lui ha avuto la peggio. E' dovuto andar via e ha dovuto cercare una soluzione 'alternativà per passare la notte.