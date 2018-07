Meteo, in Sicilia weekend di fuoco con "Minosse": previsti anche 39 gradi

ROMA - Da domani pressione in aumento sull'Italia: arriva l'anticiclone Minosse - spiega ilmeteo.it - con un'ondata di super caldo africano che però non durerà a lungo. Intanto 3bmeteo.com ha comunicato le previsioni del tempo sull'Italia nel weekend, che vi proponiamo di seguito:

VENERDI' 13 LUGLIO al Nord ancora un po' incerto su Alpi, Nordest ed Emilia Romagna con qualche piovasco, specie diurno. Più soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al Centro alta pressione e tempo in prevalenza soleggiato, da segnalare qualche isolato piovasco diurno sulla dorsale Tosco-Emiliana. Temperature in rialzo, massime tra 30 e 34. Al Sud bella giornata di sole su tutte le regioni grazie alla persistenza di un campo anticiclonico di matrice africana. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 31 e 36.

SABATO 14 LUGLIO al Nord Alta pressione e bel tempo prevalente seppur con la formazione di qualche isolato temporale di calore sulle Alpi, specie orientali. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33. Al Centro un campo di alta pressione di matrice afro mediterranea rinnova generali condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 35. Al Sud alta pressione africana ben salda, garanzia di una giornata soleggiata e molto calda su tutti i settori. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38.

DOMENICA 15 LUGLIO al Nord in partenza soleggiato, dal pomeriggio temporali in formazione sulle Alpi in propagazione serale anche ai settori di pianura. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33. Al Centro un campo di alta pressione africana ancora ben saldo rinnova condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Temperature invariate, massime tra 32 e 35. Al Sud ancora una giornata soleggiata a molto calda grazie alla tenacia di un robusto campo di alta pressione africana. Temperature in rialzo, massime tra 34 e 39