Prima ferisce il compagno con un’arma da taglio e poi dà fuoco ai suoi vestiti sul balcone. A evitare che la situazione degenerasse ci ha pensato la Polizia di Augusta che è intervenuta ad Avola per sedare una furiosa lite in famiglia. Al termine dei controlli la donna di 41 anni è stata allontanata da casa e denunciata per lesioni e maltrattamenti in famiglia.