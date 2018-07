Catania, nel cotile due auto rubate e nella borsa 2 kg di droga

I poliziotti del commissariato Nesima e del Comando di Polizia Provinciale, hanno arrestato Agata Grazia Alessandrello di 61 anni perché trovata in possesso di un borsone contenente oltre due chilogrammi di marijuana e di una pistola illegalmente detenuta. Il controllo è stato originato da un’accurata attività investigativa che, almeno inizialmente, riguardava la presenza di un’auto rubata, all’interno del cortile dell’abitazione della donna, nel quartiere San Giorgio.

L’autovettura, una Fiat Panda presa a noleggio da un turista in visita nel capoluogo etneo che ne aveva denunciato il furto, è stata trovata insieme a un’altra auto rubata, nascosta all’interno di un garage, sulla quale era stato contraffatto il numero di telaio. A quel punto, i poliziotti hanno approfondito l’accertamento, eseguendo un’attenta perquisizione locale a seguito della quale sono state rinvenute l’ingente quantità di droga e la pistola. La donna, particolarmente reticente e omertosa, moglie di un pluripregiudicato catanese, anch’egli indagato in stato di irreperibilità per gli stessi reati, è stata arrestata per il possesso dello stupefacente e dell’arma ed è stata indagata in stato di libertà per i reati di riciclaggio e ricettazione.