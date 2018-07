Svuotato il barcone coi 450 migranti, ora sono su nave Gdf e pattugliatore Frontex

I 450 migranti a bordo di un barcone al largo di Linosa sono stati trasbordati stamattina su tre distinte imbarcazioni: 176 di loro sono adesso sul pattugliatore Protector, inserito nel dispositivo Frontex, e altre 266 sul Monte Sperone della Guardia di Finanza, mentre le restanti 8 - tra cui una donna in stato di gravidanza - sono già stata trasportate a Lampedusa da una motovedetta della Guardia Costiera per motivi sanitari.

Il barcone con i 450 migranti a bordo è da ieri al centro di un nuovo scontro tra Italia e Malta, con Roma che accusa La Valletta di non essere intervenuta mentre l’imbarcazione era ancora nelle acque di cui è responsabile, intimando alle autorità maltesi di far sbarcare i migranti nei loro porti. E Malta che oppone ancora una volta un muro di gomma. A sollevare il nuovo caso è stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, mentre ancora non si erano chiusi gli ultimi strascichi polemici sulla vicenda della nave Diciotti, sbarcata a Trapani solo dopo l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Salvini ha aperto il nuovo fronte dai suoi profili social: «Malta si era fatta carico di intervenire ma nessuno si è mosso», ha attaccato. In ogni caso, ha avvertito il ministro, per il barcone i porti italiani sono chiusi: «Abbiamo già dato». Posizione cui si associa Danilo Toninelli: «Malta faccia subito il suo dovere, aprano il loro porto», ha incalzato il ministro dei Trasporti. Una richiesta che ha assunto anche l'ufficialità di una lettera inviata dalla Farnesina all'ambasciata maltese a Roma: la responsabilità è loro perché il barcone è stato individuato nelle acque di competenza maltese per i salvataggi in mare - si sottolinea nel documento - e quindi non solo Malta si deve occupare dei soccorsi ma deve anche fare entrare la barca nel proprio porto.



Dopo ore di silenzio imbarazzato di fronte al pressing italiano, ieri sera La Valletta ha alzato il muro: «Malta ha soddisfatto tutti gli obblighi previsti dalle convenzioni internazionali», hanno risposto dal governo. D'altronde, secondo i maltesi, il barcone voleva andare in Italia ed essendo «in alto mare, noi non avevamo autorità per dargli istruzioni». Quindi si sono solo limitati a «monitorare» se avessero bisogno di aiuto, mentre la nave entrava intanto nelle acque italiane.

La prima segnalazione del barcone in difficoltà nell'area di soccorso maltese (la cosiddetta Sar) è arrivata alle 4.25 di ieri mattina al centro di coordinamento di Roma, secondo quanto ricostruisce la Farnesina nella sua lettera. La Valletta è stata subito informata e due ore dopo ha assunto il coordinamento delle operazioni. Da Malta hanno individuato la nave nella loro Sar e hanno addirittura chiesto a Roma se fosse disponibile a fornire mezzi per aiutare nei soccorsi. Solo che poi non ha inviato nell'area proprie navi, né ha dirottato sul posto mercantili in grado di prestare soccorso.