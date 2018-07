Migranti, ecco cosa prevede l’obbligo di prestare soccorso

ROMA - L’obbligo di prestare soccorso dettato dalla convenzione internazionale di Amburgo, non si esaurisce nell'atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta anche l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro, il cosiddetto "place of safety".

Nell'ottica della Convenzione SAR, per «luogo sicuro» si intende un «luogo» in cui sia assicurata la «sicurezza» - intesa come protezione fisica - delle persone soccorse in mare. Laddove, però, le persone soccorse in mare, oltre che «naufraghi» debbano qualificarsi anche come «migranti», l'accezione del termine sicurezza del luogo di sbarco si connota anche di altri requisiti legati all'esigenza di attuare procedure amministrative connesse allo status di richiedente asilo delle persone soccorse.

Per l’Italia, il place of safety è determinato dall’Autorità SAR, Centrale operativa della Guardia Costiera del Ministero delle Infrastrutture, in coordinamento con il ministero dell’Interno.