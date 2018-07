Migranti, inviati viveri per altre 24 ore sulle navi con 450 migranti al largo di Pozzallo

Saranno consegnati viveri e bevande sufficienti per almeno altre 24 ore alle navi della guardia di finanza e di Frontex fermi al largo di Pozzallo con a bordo oltre oltre 430 migranti.

Sulla Protector del dispositivo Frontex e sul pattugliatore Monte Sperone delle Fiamme gialle saranno portati anche omogeneizzati, latte e succhi di frutta, per i bambini, e mascherine e vestiti per eventuali necessità. A organizzare la consegna sarà il Comune di Pozzallo, col coordinamento della Prefettura di Ragusa. Non è prevista al momento alcuna fornitura di farmaci, di cui le navi militari sono dotate.

Sarà invece dimessa oggi dall’ospedale di Modica la ventenne migrante che ieri è stata protagonista di un’evacuazione medica dalla nave Monte Sperone della guardia di finanza perché fortemente disidratata. Con lei si trovano i suoi due piccoli bambini che sono stati prelevati successivamente.

Resteranno ancora ricoverati altri due migranti nell’ospedale di Modica, ricoverati ieri sera, uno per una grave forma disidratazione e l’altro per una polmonite.

«Speriamo che la situazione si possa sbloccare al più presto possibile - ha detto il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna - a bordo delle due navi ci sono persone che soffrono e non merci. Al momento non abbiamo alcun segnale. Noi abbiamo un sistema di accoglienza ormai collaudato ed efficiente - aggiunge il sindaco - ma abbiamo bisogno di tempo per metterlo in funzione a pieno regime. Quello che sta accadendo è incredibile, sulle navi ci sono persone che hanno bisogno di assistenza e di luoghi adatti a cure e riposo. Speriamo che la situazione si sblocchi al più presto».