Avola, invita il rivale al bar per fare la pace e lo accoltella

Litiga con il rivale, fa finta di volere appianare tutto bevendo una birra al bar, ma improvvisamente afferra un coltella dal bancone e lo colpisce due volte. E’ successo la scorsa notte e i carabinieri hanno già identificato e fermato l’autore dlel’aggressione. In manette è finito Giuseppe Blanco, 47 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

Blanco avrebbe avuto prima un diverbio con l’accoltellato, un avolese di 28 anni, dopodiché insieme sarebbero andati assieme al bar a bere una bibita. Proprio mentre bevevano, Blanco avrebbe afferrato un coltello dal bancone e tentato a più riprese di colpire il giovane con diversi fendenti, due soli dei quali andati a segno, e poi sarebbe scappato.

La vittima ha riferito agli inquirenti di avere utilizzato, per difendersi ed evitare ulteriori colpi, una scopa che era all’interno del bar. Le ricerche immediatamente diramate hanno permesso di intercettare l’uomo dopo diverse ore ed accompagnarlo in caserma. La vittima, dopo essere stata medicata presso il pronto soccorso di Avola, veniva dimessa con 15 giorni di prognosi per le ferite da arma da taglio ricevute.