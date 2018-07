Tir esce dalla carreggiata sulla A18 traffico in tilt a ridosso di Catania

Grave incidente stradale questa mattina poco prima delle 10 al km 71 dell'autostrada A18, nel tratto tra Acireale e Catania, a circa 500 metri dall'area di servizio di Aci Sant’Antonio. Tra i mezzi coinvolti un tir che si è ribaltato mentre percorreva l’autostrada in direzione di Catania. Tre i feriti, di cui uno grave, con politrauma, per il quale si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso: è stato condotto al trauma center del Cannizzaro di Catania.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco che hanno tagliato le lamiere per estrarre dalla cabina il conducente del mezzo pesante - un 41enne di San gregorio - che, per cause da accertare, si è schiantato contro una colonnina per le chiamate di soccorso in autostrada. Nel tratto di autostrada si registrano anche lunghe code in direzione di Catania, l’uscita consigliata è quella di Giarre. La viabilità è gestita dalla Polstrada di Giardini Naxos che sta eseguendo anche i rilievi del sinistro.