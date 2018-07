PALERMO - Una impiegata di 57 anni dell’ufficio postale di Campofelice di Roccella (Palermo) è stata ferita con un colpo di ascia in testa da un pensionato 83enne che lamentava di essere stato truffato dei propri risparmi. E' stato bloccato dai carabinieri.

La donna, è stata soccorsa e trasportata nell'ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù. Le hanno applicato 15 punti di sutura e 15 giorni di prognosi. Non si trova in pericolo di vita. L’anziano è stato portato in caserma