Goletta Verde arriva a Marzamemi, in spiaggia flash mob anti-plastica

Un enorme piatto, posate, una bottiglia e una mega cannuccia. Tra lo stupore dei bagnanti sono comparsi usa e getta giganti: a portarli in spiaggia i volontari di Legambiente che, questa mattina, hanno organizzato un «flash mob» sulla spiaggia Spinazza nel Golfo di Noto in occasione della tappa a Marzamemi (Siracusa) della Goletta Verde.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini attraverso il concetto di «esagerato», come l’impatto che gli usa e getta, se non smaltiti correttamente, hanno sull'ambiente per decine e centinaia di anni, senza scomparire mai del tutto, frammentandosi in miliardi di microplastiche che raggiungono facilmente il mare finendo col contaminare la catena alimentare. Per questo è nata «Usa e getta, no grazie», la nuova campagna di informazione e sensibilizzazione lanciata da Legambiente per la prevenzione e la messa al bando di alcuni prodotti usa e getta, per stimolare il cambiamento spontaneo di abitudini dei cittadini e un intervento più deciso dei governi per arginare un problema di portata globale come il marine litter.