MESSINA - E’ intervenuto l’equipaggio di un elicottero dei vigili del fuoco per soccorre due persone rimaste intrappolate nella scogliera di Patti (Messina). Chiamati dalla sala operativa dei VVF di Messina, l’equipaggio dell’aeromobile proveniente dal reparto Volo di Catania, sta tutt'ora operando per portare in salvo i due malcapitati, una coppia di turisti australiani.