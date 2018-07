Santa Flavia, bimbo azzannato e ferito da un cane randagio

Un bambino è stato morso da un cane randagio sul lungomare di Porticello a Santa Flavia (Pa). Il piccolo stava giocando quando l’animale, un grosso cane di colore nero, lo ha ferito alla testa, al volto e alle gambe. E' stato trasportato all’ospedale dei Bambini di Palermo dove i medici lo stanno medicando. Indaga la polizia.

E’ il secondo caso in pochi giorni nella zona. Due giorni fa una bambina di due anni è stata morsa al volto in via Impastato a Bagheria (Pa). L’animale, aggressivo, era già stato segnalato dai residenti. La bimba è stata trasportata al pronto soccorso di Bagheria, dove dopo le prime medicazioni è stata accompagnata all’ospedale dei Bambini a Palermo. Sono stati necessari 19 punti di sutura per ricucire la ferita provocata dal cane.