All'ambasciatori di Catania tocca a “Paparino”

Domenica 28 gennaio alle 18 al Teatro Ambasciatori l’associazione artistica culturale “Luci della ribalta“ diretta da Salvo Fazio presenta “Paparino” commedia brillante in tre atti di Dino Falconi, giornalista , autore e sceneggiatore.

La regia è di Giacomo Famoso che vedremo nel ruolo del protagonista Stefano Marchi che attraverso intrecci amorosi , intrighi , imbrogli , bugie mette in moto questa complicatissima macchina teatrale provocando equivoci , scambi di ruolo ed eclatanti colpi di scena.

Stefano Marchi scrittore di riviste ha una fantasia volta all’imbroglio e all’inganno pur di continuare nella sua vita dissennata, piena di debiti. Da millantatore quale è per sanare un grosso debito non esita a tramare contro il fratello Giuseppe (interpretato da Enrico Pappalardo) facendo credere a lui e alla moglie Sara ( Nuccia Pulvirenti) di avere una figlia, frutto di un suo amore di gioventù e ritrovata per caso. In realtà si tratta della sua amante e complice Marta (Iolanda Fichera), una soubrette attraente e arrivista che si fa passare pure per fidanzata dell’amico musicista Vito (Emanuele Trapani) che però è sposato con Margherita (Maria Piana). Nascono complicazioni su complicazioni.

In questo vortice si muovono a ritmo incessante gli altri personaggi che completano questa piece e che sono oltremodo esilaranti e ironici : Il cameriere Filippo ( Salvo Lorenzini), Carlo ( Pierpaolo Pappalardo), la cameriera Carmela ( Veronica Capeto) e il signor Bertoni ( Giuseppe Scuderi).La scenografia è di Franco Sardo, luci e fonica sono di Coco service, i costumi della Sartoria Merini e trucco e parrucco a cura di “Stili e dintorni”.