«Torniamo Umani», il libro appello di Giorgia Butera per un mondo senza guerre

Si intitola "Torniamo Umani. Riflessione sui Diritti Umani Internazionali: Donne, Bambini e Rifugiati". Si tratta della nuova pubblicazione editoriale di Giorgia Butera che sarà presentata sabato 17 febbraio alle 17, a Villa Niscemi a Palermo. All’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Palermo, interverranno oltre all’autrice anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, la responsabile comunicazione dell’associazione "Fiori di Acciaio" Giulia Noera e il blogger de "La Voix des Jeunes" e volontario Mete Onlus Ibrahim Bah nonché Yousif Latif Yaralla, regista e cantastorie Iracheno.

La manifestazione sarà moderata dalla giornalista della Adnkronos Elvira Terranova. Il testo – come ha spiegato l’autrice Giorgia Butera - è un invito/appello per un mondo di pace, dove i diritti umani vengano tutelati, dove nessun conflitto, od attentato terroristico accada mai più, dove ogni bambino possa crescere in modo sano e naturale, dove ogni donna possa vivere liberamente senza dover subire alcun tipo di violazione ed abuso e dove la migrazione forzata cambi volto, e dignità.

Giorgia Butera è una sociologa della comunicazione, scrittrice ed advocacy. esponente di Fiori di Acciaio. Dal 2014 è presidente della Comunità Internazionale “Sono Bambina, Non Una Sposa” e dal 2015 è presidente di Mete Onlus nonché membro della ONG “Girls Not Brides”. E’ stata anche componente della delegazione per missione a tutela dei Diritti Umani in Marocco, mentre nel 2016 è intervenuta al “World Social Forum” di Montreal. Dallo scorso anno è advocacy del “Progetto internazionale a tutela dei diritti minorili nel Mondo” per dare continuità al “Messaggio di Civiltà” riguardante il turismo sessuale minorile.