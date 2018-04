Il film "postumo" del dottor Pasquano

E’ in uscita il film «Il male necessario», una pellicola indipendente prodotta dall’associazione culturale Harmony, in collaborazione con A-Tono, Masd e Visual Dimension, firmata dai registi ragusani Salvatore Dipasquale e Salvatore Provenzale. La prima è in programma a Ragusa il prossimo 8 aprile al Cine Teatro Don Bosco.

A dare spessore alla storia, che si delinea come un thriller psicologico, il fatto che è il primo film postumo di Marcello Perracchio, l’attore ragusano morto un anno fa e conosciuto al grande pubblico come il dottor Pasquano nella popolare fiction tv del Commissario Montalano. I due registi, considerato che l'attore si aggravò e non fu più in grado di completare le riprese del film, sono stati costretti a cambiare il finale.

Il film racconta l’omicidio nell’ottobre 1974 di un giornalista d’inchiesta e di sua moglie che viaggiava con lui in auto. Miracolosamente salvo il figlioletto Giulio, 4 anni. La vita del piccolo da quel momento cambia radicalmente, e prosegue lungo altre strade, lontano da Ragusa e dalla Sicilia.

«Essendo un film ambientato a Ragusa - continuano i due registi - abbiamo voluto inserire degli elementi che si collegassero al territorio, e uno di questi è indubbiamente la festa patronale. Ci affascinava l’idea di un omicidio che avveniva proprio durante la festa, e da lì abbiamo sviluppato la storia».