Selinunte, il Parco riporterà alla luce il Battistero

«A distanza di 10 anni riportiamo alla luce il Battistero risalente al V-VI secolo, scoperto nel 2004 e mai mostrato alle tv. Esso, negli anni immediatamente successivi alla scoperta, per impedirne il deterioramento e per una migliore conservazione in attesa di trovare una soluzione per la sua ostensione, è stato ricoperto con della sabbia. Ora, dopo un decennale oblìo, il fonte è stato riscoperto per avviare le procedure necessarie al suo restauro, finalizzato ad una corretta conservazione ed all’avvio di uno studio per un sistema di copertura che possa preservarlo dalla distruzione e per presentarlo alla visita in tutta la sua magnifica bellezza. Lo faremo con una testimonial di eccezione, Vienna Cammarota, la prima donna al mondo, Guida Ambientale Escursionistica che sta riscrivendo il viaggio dello scrittore tedesco Wolfgang Goethe».

Lo ha annunciato, Enrico Caruso direttore del Parco archeologico di Selinunte. Il battistero sarà mostrato domenica alla presenza dell’assessore Sebastiano Tusa.

«Si tratta del primo Battistero Paleocristiano dove si praticò il Battesimo per immersione - aggiunge - Il Battistero di Selinunte, scoperto nel 2004, si trova all’interno di un edificio del tardo antico, se non addirittura bizantino. "Goethe soggiornò in una locanda che sorgeva dove poi sarebbe stato costruito il Teatro Selinus - ha continuato Caruso - ma non rimase favorevolmente impressionato dal paese, Castelvetrano e scrisse: 'Selinunte trovasi rovinata metodicamentè. Lo scrittore tedesco poi decise di non vedere la parte archeologica e dunque non vide Selinunte. Con l’arrivo di Vienna Cammarota andremo a riscrivere il viaggio di Goethe.