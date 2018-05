Palermo: festeggia 20 anni il Mariposa, premio letterario per i testi musicali

In un paese dove tante delle iniziative hanno la durata di una gomma da masticare, salutare il traguardo dei venti anni suona come una miracolo. Un miracolo ancora più evidente, se il progetto non ha avuto il sostegno del finanziamento pubblico.

Il Mariposa, premio letterario per il testo musicale, festeggia i 20 anni di vita, trascorsi tra testi, progetti paralleli alle emissioni discografiche e varie scansioni intorno alla musica italiana.

Da Lucio Dalla a Ligabue, passando per Luca Carboni, Piero Pelù, Raf, Stadio, Paola Turci, Max Gazzè, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e tanti altri, gli artisti che hanno affisso la loro presenza alla storia della rassegna.

Giovedì 24 maggio ore 21.30, con ingresso gratuito, presso il Giardino della Memoria, adiacente l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, tra i territori di Capaci (Pa) e Isola delle Femmine (Pa), l'idea sviluppata da Salvo Pistoia, raggiunge questa meta, con una piccola festa, senza alcun desiderio di autocelebrazione.

Saranno presenti, Tina Montinaro, vedova dell'agente Antonio Montinaro e responsabile Giardino della Memoria, Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi, band storica del pop rock italiano, Luca Madonia, fondatore dei Denovo, formazione di riferimento per il rock italiano degli anni ottanta, che presenta con un set live il suo recente album "Il tempo è dalla mia parte" e Giorgio Verdelli, autore-conduttore della trasmissione televisiva "Unici", in onda su Rai2, regista del film che tratta la vita artistica di un grande partenopeo, Pino Daniele.