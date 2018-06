Anfore romane del II sec. a. C. nel mare di Trezza

Il mare di Aci Trezza custodisce ancora tanti tesori non venuti alla luce e risalenti all’epoca romana. Alcuni reperti sono stati scoperti nei giorni scorsi da alcuni sommozzatori che stavano facendo delle riprese tv nello specchio d’acqua antistante i Faraglioni. Si tratta di un relitto romano del II secolo a. C., con innumerevoli quantità di anfore che sottolineerebbe la notevole importanza in epoca romana di scali come quello delle Isole dei Ciclopi, citato nell’Eneide.

Oltre alle anfore, sono state già individuate due ancore in piombo con ceppo e contromarra dell’imbarcazione ancora adagiata sul fondale, alcune tegole e un lungo tubo di sentina sopra le anfore. «Si tratta di una rilevante scoperta che potrebbe dare ulteriore lustro alla nostra comunità oltre ad essere una fonte di rilancio del turismo e dare lo spunto per la realizzazione di un museo archeologico ad Aci Trezza - ha sottolineato il consigliere comunale Tony Guarnera -. Ho inviato una nota all’assessore Sebastiano Romeo di attivare un percorso di contatti con l'assessorato regionale per verificarne la fattibilità. Nota inviata anche all'associazione Centro Studi Aci Trezza affinché possa fornire ogni supporto all'assessore specie in tema di documentazione storica». Romeo ha condiviso l’idea di Guarnera specificando le strategie per mettere a disposizione di tutti il tesoro romano. «Stiamo valutando di realizzare un sito archeosub. Sarebbe un'occasione unica per studiosi e appassionati. Stiamo valutando anche di realizzare al castello di Aci una seconda area per arricchire la collezione archeologica già esistente».