Altri cinque siti in Sicilia "bussano" alle porte dell'Unesco

PALERMO - Altri cinque siti potrebbero entrare nel percorso arabo-normanno tra Palermo, Monreale e Cefalù dell'Unesco. Se ne è parlato a Palazzo Reale, nel corso di conferenza che il Comitato di Pilotaggio ha organizzato proprio in occasione del terzo anniversario dell'iscrizione al patrimonio Unesco. Quando venne costruito il dossier di candidatura per l'iscrizione nella World Heritage List Unesco del sito seriale "Palermo arabo-normanna e la cattedrali di Cefalù e Monreale, in provincia di Palermo furono censiti 22 siti (escludendo i ruderi), di cui soltanto nove con requisiti di idoneità necessari per essere dichiarati "patrimonio dell'umanità".

Sono quindi cinque i monumenti che "bussano" alla porta dell'Unesco, e il Castello a Mare è il primo della lista ed è quello che versa nelle condizioni migliori, anche perché ricade nell'area del porto, interessata da un importante intervento di recupero. Castello a Mare è seguito dal Palazzo di Maredolce,in condizioni precarie.