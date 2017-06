Si gira “Metti la nonna in freezer”, protagonisti Fabio De Luigi e la catanese Miriam Leone

ROMA - Sono iniziate le riprese del film "Metti la nonna in freezer". Il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri (Fabio De Luigi), una giovane restauratrice (Miriam Leone) che vive grazie alla pensione della nonna e la nonna (Barbara Bouchet) che all'improvviso muore: sono gli ingredienti per una nuova commedia irriverente sulla difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi della crisi, diretta dai giovani Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Nel cast Fabio De Luigi e Miriam Leone con Lucia Ocone, Marina Rocco, Susy Laude, Francesco Di Leva, Eros Pagni, Carlo De Ruggieri, Maurizio Lombardi e con Barbara Bouchet. "Metti la nonna in freezer" è scritto da Fabio Bonifacci e prodotto da Indigo Film con Rai Cinema. Il film verrà girato a Roma e provincia e sarà distribuito da 01 Distribution.

La carriera di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi inizia nel 2010, quando realizzano lo spoof trailer satirico Inception_Berlusconi, che in pochi giorni ottiene oltre 1 milione di visualizzazioni su Youtube, da allora i due registi iniziano a collaborare con La7, Rai e Sky Italia. Nel 2012 Fontana e Stasi vincono il Premio Forte dei Marmi per la Satira Politica per il Web. Nel 2014 firmano il loro primo lungometraggio, Amore Oggi, realizzato da Inception e prodotto da Sky Cinema. Trasmesso sui canali Sky e successivamente nelle sale cinematografiche, il film ottiene un ottimo riscontro di pubblico e di critica.