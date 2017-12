Confcommercio,doni sopratutto a famiglia

ROMA, 22 DIC - I regali si fanno soprattutto ai familiari; più della metà dei consumatori paga con il Bancomat e le donne comprano più degli uomini, dagli alimentari ai vestiti e calzature, dai libri ai prodotti di bellezza; invece gli uomini le superano nelle spese per vino, cellulari e dvd. Il 5,2% degli italiani inoltre per il natale 2017 regalerà un viaggio. Questi, in sintesi, i principali risultati dell'indagine sugli acquisti per i regali del Natale 2017 realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research. La fascia di età di chi acquista tecnologia va dai 18 ai 24 anni, i giocattoli per bambini vengono regalati da giovani sui 30 anni e dalle persone anziane. Tra il 5 dei consumatori che sceglie il viaggio: il 71% di questi si sposterà in Italia, il 28,8% invece all'estero. Saranno per lo più viaggi di un weekend (58,8%) seguiti da periodi di una settimana e i più fortunati (8,4%) di 15 giorni.