Petrolio: Wti vicino a 60 dlr, top 2015

ROMA, 27 DIC - Il petrolio Wti viaggia a 59,60 dollari al barile dopo che ieri sera é risalito a 60 dollari per la prima volta da fine giugno del 2015. A spingere le quotazioni, l'esplosione di un oleodotto in Libia per un attacco terroristico. Il Brent oscilla attorno a 66,4 dollari al barile dopo aver superato ieri sera quota 67 dollari.