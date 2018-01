Indice Pmi Italia resta a top dal 2011

ROMA, 2 GEN - In calo l'indice Pmi del settore manifatturiero italiano ma resta sui massimi dal 2011. A dicembre l'indice, calcolato da Markit/Adaci, è sceso a 57,4 punti da 58,3 di novembre e contro stime per un rialzo a 58,5 punti. Il settore è comunque in crescita per il 16esimo mese di fila, con la soglia dei 50 punti che fa da spartiacque tra espansione e contrazione del ciclo. E' proseguita a ritmi serrati, invece, l'espansione dell'attività manifatturiera nell'Eurozona il mese scorso. L'indice Pmi è salito a dicembre a 60,6 punti da 60,1 punti di novembre, secondo la lettura finale e ai massimi storici. Bene il comparto in Germania con l'indice in rialzo a 63,3 punti mentre l'indice Pmi è in lieve calo in Francia a 58,8 punti, ma col settore sempre in espansione.(ANSA).