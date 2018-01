Boeri, rischio meno visite fiscali

ROMA, 02 GEN - Non uniformare le fasce potrebbe "far diminuire le visite fiscali nella P.A". Così il presidente Inps Tito Boeri. "La mancata armonizzazione - spiega - rende più difficile realizzare quelle economie di scala che sono alla base della scelta del polo unico. Se ci sono due dipendenti malati, uno pubblico e uno privato in una piccola località, per ridurre i costi unitari dei controlli si potrà essere costretti a rinunciare a visitare sia l'uno che l'altro".