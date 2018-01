Alibaba: stop Usa acquisizione MoneyGram

PECHINO, 3 GEN - Jack Ma è costretto ad accantonare l'acquisto da 1,2 miliardi di dollari di MoneyGram, l'operatore Usa attivo nel trasferimento di denaro, dopo che le autorità di Washington hanno negato l'autorizzazione alla transazione, in quello che è l'ultimo episodio dell'esame sempre più stringente sugli investimenti cinesi negli Stati Uniti, parte delle tensioni commerciali tra i due Paesi. MoneyGram International e Ant Financial Service, il braccio finanziario di Alibaba, non hanno avuto il via libera del Comitato sugli investimenti stranieri negli Usa (Cfius).